Оправданных в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая вновь доставили в суд

В Киевский районный суд Одессы доставили двух фигурантов по "делу 2 мая", которым вручили подозрение о сепаратизме после оправдания по старому обвинению.

Как сообщает "Думская", Сергею Долженкову и Евгению Мефедову должна быть избрана мера пресечения в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

К зданию суда для обеспечения правопорядка были стянуты силы полиции. Здесь же дежурят и несколько сотен представителей проукраинских организаций.

Напомним, фигурант "дела 2 мая" в Одессе Фучеджи получил российское гражданство.