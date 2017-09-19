Доступ миссии ОБСЕ на Донбассе в течение трех дней оставался ограниченным

Во всех зонах разграничения

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала 66 взрывов в Донецкой области и 120 - в Луганской 15-17 сентября.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном на ее официальном сайте.

"Миссия следила за сообщениями о жертвах среди гражданского населения и фиксировала ущерб, нанесенный жителям Донецка", - говорится в сообщении.

Наблюдатели миссии продолжили следить за районами разграничения сил и средств у Станицы Луганской, Золотого и Петровского (все - Луганская область), доступ миссии оставался ограниченным во всех трех зонах разграничения.

Кроме того, СMMпосетила пограничный район, не находящийся под государственным контролем в Луганской области.

Напомним, Порошенко и генсек ОБСЕ поговорили о миротворцах в Донбассе