Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Доступ миссии ОБСЕ на Донбассе в течение трех дней оставался ограниченным
Ситуация в Донбассе

Доступ миссии ОБСЕ на Донбассе в течение трех дней оставался ограниченным

Доступ миссии ОБСЕ на Донбассе в течение трех дней оставался ограниченным
Фото: EPA / UPG

 Во всех зонах разграничения

19.09.17 13
000

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала 66 взрывов в Донецкой области и 120 - в Луганской 15-17 сентября.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном на ее официальном сайте.

"Миссия следила за сообщениями о жертвах среди гражданского населения и фиксировала ущерб, нанесенный жителям Донецка", - говорится в сообщении.

Наблюдатели миссии продолжили следить за районами разграничения сил и средств у Станицы Луганской, Золотого и Петровского (все - Луганская область), доступ миссии оставался ограниченным во всех трех зонах разграничения.

Кроме того, СMMпосетила пограничный район, не находящийся под государственным контролем в Луганской области.

Напомним, Порошенко и генсек ОБСЕ поговорили о миротворцах в Донбассе

 
0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Генсек ОБСЕ объяснил, в чем сложность введения миротворцев в ДонбассПорошенко и генсек ОБСЕ поговорили о миротворцах в ДонбассеПутин согласен, чтобы миротворцы ООН охраняли наблюдателей ОБСЕ не только на линии разграничения

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 6913
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 5122
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 6400
  4. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 4739
  5. Я люблю тебя. Что видит Аня, когда думает о Вове 4074
  6. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 4629
  7. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 4533
  1. Чужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в Крыму 12520 / 14218
  2. Так нельзя. 6 привычек, которые нас старят 4243 / 7859
  3. Россия готова к изменению стратегии на Донбассе, – Stratfor 3528 / 3923
  4. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 2572 / 4253
  5. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах в оккупированном Донбассе 2367 / 2555
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1950 / 31378
  7. На Киевщине загорелся пассажирский поезд во время движения 1946 / 2109
  1. Чужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в Крыму 36 / 14218
  2. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 26 / 4253
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 15 / 6400
  4. За гранью фантастики. Что принесет человечеству четвёртая индустриальная революция 14 / 2264
  5. Коломойский и Боголюбов купили гражданство Кипра, – СМИ 11 / 816
  6. Конгресс США не даст снять санкции с РФ, пока Крым оккупирован, – экс-глава Пентагона и ЦРУ 11 / 939
  7. Йося и его дети. История одесского гинеколога 7 / 70279
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.