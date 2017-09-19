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Главная » Страна » АТО: наши военные 9 раз открывали ответный огонь
Ситуация в Донбассе

АТО: наши военные 9 раз открывали ответный огонь

АТО: наши военные 9 раз открывали ответный огонь
Фото: УНИАН

Двое бойцов получили ранения

19.09.17 2
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За минувшие сутки боевики 14 раз нарушили перемирие. Во время 9 обстрелов силы АТО открывали огонь. В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Основная активность противника вечером фиксировалась в районе Авдеевской промзоны. Здесь боевики дважды обстреливали наши укрепления из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные жестко отвечали врагу, заставляя соблюдать режим тишины. Кроме того, около 23 часов российские оккупанты выпустили 7 мин калибра 82 миллиметра неподалеку Песков, а из вооружения БМП открывали огонь у Зайцево.

На приморском направлении наемники применяли 82-миллиметровый миномет и крупнокалиберный пулемет на подступах к Широкино.

На луганском направлении около 23 часов вблизи Новотошковское зафиксирован единственный обстрел наших позиций.

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