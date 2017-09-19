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Сенат США одобрил оборонный бюджет США с помощью Украине в размере 500 млн долларов
Конгресс США / Фото: Getty Images

Сенат США одобрил оборонный бюджет США с помощью Украине в размере 500 млн долларов

Документ разрешает предоставление нашим военным летального оружия

19.09.17 246
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Сенат США одобрил предложенный Пентагоном проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, в котором $500 млн предусмотрено на помощь Украине.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на  The New York Times.

Законопроект поддержали 89 сенаторов, 9 - проголосвали против.

Документ предусматривает $640 млрд на базовые операции Пентагона (это на 37 миллиардов больше, чем планировал президент Дональд Трамп). $60 миллиардов выделено на военные операции за рубежом – в Ираке, Сирии, Афганистане.

Законопроект также предусматривает $500 млн военной помощи Украине, включая летальное оружие оборонительного характера, а также $100 на помощь Балканским странам "противостоять российской агрессии".

Президент Украины Петр Порошенко сообщил в Facebook, что документ позволяет использовать средства оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил Украины.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - подчеркнул Порошенко.

Ранее законопроект уже был одобрен Палатой представителей, но версия Сената имеет отличия. Теперь обеим палатам нужно будет свести оба варианта в один текст. После этого документ будет направлен на подпись к президенту.

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