18 сентября в оккупированном Луганске около 20:00 был подорван памятник "десантникам ЛНР", расположенный рядом с академическим украинским музыкально-драматическим театром на Оборонной. Об этом сообщают информресурсы боевиков.

В результате взрыва разрушена установленная на пьедестале БМД. Очевидцы сообщают, что она загорелась, а башню машины отбросило ко входу в театр, возле которого был установлен сам памятник. Также после взрыва загорелся пьедестал, где установлена боевая машина десанта.

Пожарные ликвидировали возгорание. Окрестности театра оцеплены сепаратистской "милицией". В результате взрыва никто не пострадал.

Мемориальный комплекс "десантникам ЛНР" на улице Оборонной был открыт 2 августа 2015 года.

Напомним, 31 июля в центре оккупированного Луганска взорвали памятник погибшим боевикам.