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Главная » Страна » Суд повторно арестовал двух фигурантов "дела 2 мая"

Суд повторно арестовал двух фигурантов "дела 2 мая"

Суд повторно арестовал двух фигурантов "дела 2 мая"
Фото: depo.ua

Сергея Долженкова и Евгения Мефьодова подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины

19.09.17 23
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Киевский райсуд Одессы арестовал на два месяца без права внесения залогов двух фигурантов "дела 2 мая" - Сергея Долженкова и Евгения Мефьодова, которых накануне оправдал суд. Об этом сообщает Думская.

Долженкова и Мефедова задержали сразу после вынесения оправдательного приговора Илличевским судом и объявили о новом подозрении — по части 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Оно касается деятельности пророссийской "Одесской дружины" в марте 2014 года.

28 марта 2014 года автоколонна дружины отправилась в Николаев на празднование дня освобождения города от нацистских захватчиков. "Дружинники" сами сняли и выложили в Интернете целый фильм об этом событии, который и стал основанием для претензий со стороны СБУ.

Судя по видеозаписи, николаевские милиционеры держали колонну "Одесской дружины" на въезде в город в течение часа, пока не закончились официальные мероприятия. Позже дружинники въехали в центр Николаева, возложили цветы к памятнику героям-ольшанцам и прослушали речь Сергея Долженкова, в которой следователи СБУ усмотрели признаки посягательства на территориальную целостность. По словам источника, качество видео достаточное для проведения портретных и фоноскопических экспертиз и однозначной идентификации большинства участников.

Напомним, 18 сентября городской суд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы,

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