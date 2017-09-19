В Совете Европы отметили рост ксенофобии в украинском обществе

Война на Донбассе и аннексия Крыма Россией привели к резкому росту ненависти в украинском обществе и в целом произвели "негативный эффект на уязвимые группы населения". Такой вывод сделала Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН) при Совете Европы (СЕ) в своем отчете, передает DW.

Международные эксперты, в частности, утверждают, что в 2014 и 2015 годах в Украине наблюдалось обострение насилия против лиц ЛГБТ-сообщества. В отдельных случаях речь шла об атаках с применением оружия и взрывных устройств. ЕКРН выразила свою обеспокоенность сообщениями об инцидентах, когда украинские полицейские демонстративно не вмешивались в нападения и насильственные атаки на представителей ЛГБТ.

Если говорить о расовой дискриминации, то ее мишенью в Украине, согласно отчету, преимущественно становятся цыгане. Цыганских детей чаще исключают из школ и их больше травят и запугивают одноклассники. Кроме того, для многих из них является большой проблемой получить документы, удостоверяющие личность. В Совете Европы обращают внимание, что украинская стратегия защиты и интеграции этнического меньшинства ромов до 2020 года, которая была принята в 2013 году, до сих пор не имеет бюджета, а большинство ее положений не имплементированы.

Авторы отчета также констатируют, на фоне "антироссийской риторики", вызванной незаконной аннексией Крыма Россией и вооруженным конфликтом на Донбассе, усилилась "религиозная вражда и напряжение между различными церквями, в зависимости от их лояльности в Киев или Москву".

В результате на востоке Украины в категории уязвимых к дискриминации групп населения добавились и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

"Несмотря на то, что в украинском обществе существует высокая степень солидарности с ВПЛ, и большинство из них были приняты с пониманием и поддержкой в 2014 году, похоже, что сейчас уровень сочувствия среди населения постепенно уменьшается", - говорится в отчете.

Переселенцы начинают испытывать трудности при регистрации, что в значительной мере ограничивает их права, затрудняет доступ к получению жилья и работы.

Украинская власть, считают представители Совета Европы, должна тщательнее относиться также и к проблемам искателей убежища.

"Беженцы в Украине сталкиваются со значительными вызовами в повседневной жизни: они не получают социальных выплат, не имеют доступа к социальному жилью и курсам украинского языка", - отмечается в отчете.

Докладчики Совета Европы критикуют несовершенство украинского законодательства относительно дискриминации. В частности, Уголовный кодекс Украины не предусматривает наказания за подстрекательство к ненависти, мотивированной гомофобией, а в законе об основах предотвращения и противодействия дискриминации не упоминается о том, что сексуальная ориентация может быть основанием для дискриминации. В украинском судопроизводстве редко применяются положения о преступлениях на почве расовой ненависти, и как следствие количество приговоров по этим статьям очень низкое.

Чтобы изменить эти негативные тенденции, ЕКРН рекомендует украинской власти "криминализировать подстрекательство к ненависти на почве гомофобии" и освободить от уплаты судебных расходов ромов, которые хотят подтвердить свою личность для того, чтобы получить идентификационные документы.

А еще эксперты в сфере борьбы с дискриминацией рекомендуют Киеву провести специальные тренинги для учителей, после которых они могли бы научить своих учеников толерантному отношению к представителям ЛГБТ.

Отчет ЕКРН охватывает период с 2011 года по март 2017 года и не учитывает ситуацию в аннексированном Россией Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.