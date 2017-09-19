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Главная » Страна » Порошенко: Расходы Украины на оборону превышают обязательства для стран НАТО

Порошенко: Расходы Украины на оборону превышают обязательства для стран НАТО

Порошенко: Расходы Украины на оборону превышают обязательства для стран НАТО
Петр Порошенко / Фото пресс-службы президента

Военные расходы нашей страны уже превысили 6% ВВП

19.09.17 44
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что военные расходы Украины составляют более 6% ВВП, что превышает обязательства для стран-членов НАТО. Об этом он заявил во время выступления в Военной академии США "Вест-Пойнт", сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы очень ценим тот факт, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе", - сказал Порошенко.

Он особо подчеркнул, что сегодня руководство, президент Соединенных Штатов, зарекомендовали себя прочными и надежными защитниками международного права.

"Ваша страна остается мировым лидером в предоставлении практической помощи Вооруженным силам Украины", - отметил Порошенко и сообщил, что военные расходы Украины уже превысили 6% ВВП – "цифру, которая намного больше, чем обязательства для НАТО".

Президент подчеркнул, что совместными усилиями с помощью США удалось "гораздо успешнее развивать полностью новую украинскую армию, способную остановить армию - одну из сильнейших в мире".

Президент попутно пригласил представителей академии "Вест-Пойнт" присоединиться к проекту содействия военному образованию в Украине путем партнерства с одним из украинских военных институтов.

"Мы ждем вас в Украине, где вы сможете узнать больше и получить собственный опыт гибридной войны", - сказал он.

Президент привел примеры успешного военного сотрудничества Украины и США и сообщил, что батальоны, подготовленные американскими инструкторами, демонстрируют лучшую тактику и низкий уровень потерь во время боевых действий.

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