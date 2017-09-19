Возле Верховной Рады проходит митинг медицинских работников, которые протестуют против предложенного правительством проекта медицинской реформы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
На площади Конституции перед зданием парламента собрались около ста участников митинга. Они держат знамена с символикой Киевского городского профсоюза работников здравоохранения. Некоторые держат плакаты "Скорая без врача - позор".
Под зданием Рады стоят сотни правоохранителей. Также там установили рамки-металлодетекторы. Кроме того, полиция перекрыла улицу Грушевского.