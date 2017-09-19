Музыкальный сезон на крыше Bel étage подходит к своему завершению! Успейте провести последние теплые осенние дни в самом атмосферном месте Киева. На этой неделе только самые интересные концерты, бессмертные хиты и смелые аранжировки от лучших музыкантов. Устройте себе незабываемый вечер, наслаждаясь невероятным видом, приятным общением и живой музыкой на крыше Bel étage

Среда, 20 сентября

Стихи на крыше – Довлатов, Асадов, Рождественский

В среду, 20 сентября, на крыше Bel étage прозвучат стихотворения Эдуарда Асадова и Роберта Рождественского, а также рассказы Сергея Довлатова. На сцене будет неизменный дуэт литературных вечеров, покоривший сердца столичной публики — поэт Ваня Якимов и пианист Павел Игнатьев. Бархатный голос и лёгкое музыкальное сопровождение. Не пропустите главных слов!

21.09.2017

Адрес: крыша Bel étage (ул.Шота Руставели 16А)

Начало: 19:00

Билеты: 300 грн https://marcoconcert.com/events/poetry-jazz/poems-on-the-roof/

Событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/144951586106879

Четверг, 21 сентября

Джаз на Крыше — Love Songs

В четверг, 21 сентября, на крыше Bel étage будут звучать песни о любви в авторских аранжировках от киевских джазменов Квартета Руслана Егорова.

Ruslan Egorov Quartet — виртуозные и невероятно талантливые музыканты! Квартет активно выступает на всевозможных концертных площадках, престижных фестивалях, и, помимо исполнения классических джазовых песен, создает авторскую музыку.

21.09.2017

Адрес: крыша Bel étage (ул.Шота Руставели 16А)

Начало: 19:00

Билеты: 250-350 грн https://marcoconcert.com/events/jazz/love-songs-2/

Событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/411069732624472

Суббота, 23 сентября

Любомир Мельник на Крыше

В субботу, 23 сентября, на крыше Bel étage пройдет концерт гениального композитора, который прославился самой быстрой игрой на фортепиано. Его рекорд — 19 с половиной взятых нот в секунду, в то время, как для слухового восприятия 14 нот — это уже большая скорость.

Любомир Мельник — канадский композитор с украинскими корнями. В то время, как мир наслаждается творчеством талантливого музыканта, Украине только предстоит познакомиться с гением. Это будет музыкальное открытие для многих из вас.

Любомир Мельник разработал собственную музыкальную технику, уникальную продолжительным звучанием музыкальной волны и загадочным переплетением нот в нечто новое, до этого еще незнакомое нашему слуху — это «непрерывная музыка».

Любомиру 68 лет и за свою жизнь он издал более 120 композиций. Он сочиняет особую музыку, которая создана для неутихающей игры на пианино. На концертах Любомир играет исключительно собственные произведения. Его музыка издана на многих популярных европейских лейблах. Композитор не только удивляет слушателя — он вдохновляет и других музыкантов.

23.09.2017

Адрес: крыша Bel étage (ул.Шота Руставели 16А)

Начало: 20:00

Билеты: 450-500 грн https://marcoconcert.com/events/classic/melnik-on-the-roof/

Событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/356193934836043

Воскресенье, 24 сентября

Джаз на крыше — Kusturica

В воскресенье, 24 сентября, на крыше Bel étage будет звучать джаз-мануш в исполнении Urban Gypsy, к которым присоединится крымско-татарский аккордеонист Шевкет Зморка. В программе популярные балканские песни и саундтреки к фильмам Эмира Кустурицы.

Джаз-мануш — стиль европейского джаза, который появился во Франции в 30-х годах ХХ века. Такой музыке свойственны стильные джазовые мотивы и виртуозная игра акустической гитары со скрипкой.

Urban Gypsy — молодой коллектив, который играет в стиле джаз-мануш. Они успели зарекомендовать себя на джазовых фестивалях Украины — AlfaJazz, Koktebel Jazz, Jazz Open, сотрудничают с Jazz in Kiev. Выступление Urban Gypsy — это возможность переместиться на Балканы: порадоваться свободе, живой музыке, и заводному настроению. Ритмы балканской музыки - идеальная компания для настоящего тёплого вечера!

24.09.2017

Адрес: крыша Bel étage (ул.Шота Руставели 16А)

Начало: 19:00

Билеты: 250-350 грн https://marcoconcert.com/events/jazz/kusturica/

Событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/115349572500174