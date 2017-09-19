Девять украинцев на двух автомобилях пытались вывезти в соседнюю страну 4 тонны меда

Пограничники задержали два автомобиля с приблизительно 4 тоннами меда на Луганщине у российско-украинской границы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Автомобили "УАЗ" с украинской регистрацией остановили в направлении украинского н.п. Нижняя Бараниковка и российского Калмыковка в 50 м от границы с Россией", - говорится в сообщении.

Чтобы остановить правонарушителей, которые быстро двигались в сторону государственной границы, пограничникам пришлось осуществить 8 предупредительных выстрелов вверх с автоматов. В автомобилях ехали 9 граждан Украины. Они перевозили около 4 тонн меда и медовой пыльцы.

На задержанных составлены протоколы по ст.204-1 КУоАП.

Фото: dpsu.gov.ua