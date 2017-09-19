В Киеве ограничили движение по Московскому мосту

Ремонтные работы планируется завершить сегодня до 18.00

В Киеве из-за ремонтных работ сегодня ограничено движение по Московскому мосту. Об этом сообщает Киевавтодор в Facebook.

"В связи с выполнением аварийно-восстановительных работ деформационного шва на вантовом металлическом прогоновом строении Московского моста, движение транспорта ограничено до одной полосы движения в направлении жилого массива Троещина. Ремонтные работы планируется завершить сегодня, 19 сентября 2017, до 18.00", - сказано в сообщении.

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Столичных водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, на ремонт дорог в 2018 году планируется выделить 44 млрд грн.