В среднем каждый второй законопроект Верховной Рады VIII созыва получает негативные выводы Главного научно-экспертного управления парламента (ГНЭУ). Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Так, из 100 последних законопроектов, по которым ГНЭУ было предоставлено экспертные заключения (июнь-сентябрь), 57 получили негативную оценку управления. Их было рекомендовано вернуть на доработку или отклонить.

Среди причин негативных выводов - юридическое несовершенство законопроекта (положение являются нечеткими, внутренне противоречивыми, нелогичными), противоречие законопроекта другим законодательным актам, отсутствие потребности в принятии законопроекта и тому подобное.

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В общем ГНЭУ было предоставлено негативные выводы по 68% законопроектов Батькивщины, зарегистрированных в течение 2017 (с 1 января по 15 сентября). С 60 инициатив 41 было рекомендовано вернуть на доработку или отклонить. У группы "Возрождение" этот показатель составил 65% (26 из 40 законопроектов получили негативные выводы управления). Что касается других фракций показатели следующие: Самопомощь - 64% некачественных законопроектов (40 из 62), БПП - 63% (91 из 143), Народный фронт - 60% (63 из 105), Оппозиционный блок - 58% (20 из 34), Радикальная партия - 56% (31 из 55), Воля Народа - 55% (19 из 34).

Источник: КИУ Нажмите для увеличения