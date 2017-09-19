ОБСЕ готова проконсультировать ООН по вопросу размещения миротворцев на Донбассе, - Хаг

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ готова предоставить консультации по вопросу развертывания миротворческой миссии ООН на Востоке Украины. Об этом заявил во время круглого стола в Киеве первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хаг, сообщает Укринформ.

"Когда, где и на каких условиях будет разворачиваться миротворческая миссия - этим должен заниматься Совет Безопасности ООН. ОБСЕ накопила колоссальный опыт за 3,5 года своей работы на Донбассе. И наша миссия, организация выражает готовность провести консультации, а также предоставить любую поддержку", - сказал он.

Хаг напомнил, что на прошлой неделе генсек ОБСЕ находился в Киеве, где провел встречи с главой МИД Павлом Климкиным, Президентом Петром Порошенко. Сейчас Генсек ОБСЕ находится в Нью-Йорке, "где и будет обсуждать с соответствующими структурами вопросы, которые вызывают беспокойство".

При этом первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ подчеркнул, что любые инициативы "не должны отвлекать внимание от ответственности сторон за прекращение конфликта, а любые обязательства, подписанные в Минске, должны быть выполнены".

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что количество миротворцев на Донбассе должно достигать от 40 до 60 тыс. человек.