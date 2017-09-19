Саакашвили приехал в Киев

Бывший президент Грузии, лидер политической партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили прибыл в Киев. Об этом сообщают Українські Новини cо ссылкой на его пресс-секретаря Дарину Чиж.

По ее словам, Саакашвили прибыл в Киев утром во вторник, 19 сентября, а 20 сентября он отправится в Днипро.

Кроме того, на 12:00 анонсирован брифинг адвокатов Саакашвили при его участии касательно обжалования указа Президента Петра Порошенко о прекращении гражданства Саакашвили. На данный момент брифинг еще не начался.

Напомним, 10 сентября Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Он буквально прорвался в страну, потому что толпа, собравшаяся в КП "Шегини", прорвала границу с украинской стороны и устроила драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым сторонники Саакашвили способствовали незаконному пересечению государственной границы группы лиц, в том числе народных депутатов.

Во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения. На место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая планировала вместе с Национальной полицией установить все обстоятельства произошедшего и дать квалификацию правонарушения. Впоследствии стало известно, что полиция Львовской области внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения по признакам преступления о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.