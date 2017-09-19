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Главная » Страна » Полицейскую академию возглавит экс-глава патрульной полиции Харькова
Полицейскую академию возглавит экс-глава патрульной полиции Харькова
Вадим Лисничук / Фото: varta.kharkov.ua

Полицейскую академию возглавит экс-глава патрульной полиции Харькова

Вадим Лисничук успешно прошел конкурс на должность руководителя ВУЗа

19.09.17 9
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Начальник патрульной полиции Харькова Вадим Лисничук покидает занимаемую должность, чтобы возглавить Полицейскую академию Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вадим Ярославович успешно прошел конкурс на должность руководителя Полицейской академии и переходит работать туда", - сообщили агентству в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

По словам собеседника агентства, временно исполняющим обязанности начальника патрульной полиции Харькова будет Алексей Николаев.

"Он был заместителем начальника. Работает в патрульной полиции Харькова с самого начала", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, Лисничук был назначен начальником патрульной полиции Харькова в начале ноября 2016 года. Он сменил на этой должности Ольгу Юськевич, которая была переведена в Киев в аппарат Нацполиции. До этого Лисничук возглавлял патрульную полицию Черкасс с 1 марта 2016 года.

 

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