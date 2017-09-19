Парубий подписал новый закон об образовании

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон № 3491-д "Об образовании". Об этом он сообщил во время брифинга, сообщает 112 Украина.
"Этот закон не только для учителей, преподавателей, студентов и учащихся, этот закон касается каждого гражданина. Мы строим новое украинское образование, и сейчас я подписываю закон Украины "Об образовании". Закон подписан, и сегодня служба ВР передаст закон на подпись президенту Украины", - сказал Парубий.
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Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла новый закон "Об образовании".