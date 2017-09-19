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Ситуация на Донбассе

ОБСЕ намерена увеличить количество наблюдателей на Донбассе до 800 человек

ОБСЕ намерена увеличить количество наблюдателей на Донбассе до 800 человек
Фото: facebook.com/oscesmm

Сейчас в регионе работают 616 сотрудников Миссии

19.09.17 74
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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) к марту 2018 года намерена увеличить количество наблюдателей до 800 человек. Об этом во время заседания круглого стола "Выступление Порошенко в Генассамблее ООН. Что ждет украинского президента?"– заявил первый заместитель председателя миссии Александр Хаг, передает УНИАН.

"Что касается деятельности СММ, мы будем продолжать увеличивать количество наблюдателей. И наша цель – до конца срока действия нашего мандата, который истекает в марте следующего года, чтобы общее количество наблюдателей, которые будут работать на местах в Украине, составило 800 человек", – заявил Хаг.

Согласно информации СММ по состоянию на 6 сентября, представленной в тематическом отчете, в миссии работает 616 наблюдателей, из которых 529 человек – это мужчины, 87 – женщины.

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