В Украину прибыло пятое судно с африканским углем

Судно с 75 тыс. тонн антрацита разгружают в порту "Южный"

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК принял в порту "Южный" (Одесская область) пятое судно с 75 тыс. тонн дефицитного угля антрацитовой группы, который поступил из Южно-Африканской Республики, сообщила пресс-служба компании.

Балкер "MIN SHENG 1" пришвартовался в порту в 22:30. Процесс разгрузки займет ориентировочно трое суток.

При этом балкер "Semiramis" с 80 тыс. тонн антрацита, прибывший в "Южный" 17 сентября, по состоянию на 8:00 сегодняшнего дня разгружен на 85%.

"Весь импортный уголь направится на склады Приднепровской и Криворожской ТЭС, которые помогают покрывать нехватку мощности в энергосистеме", - сказано в сообщении.

В октябре ДТЭК ожидает прибытия в Украину еще 150 тыс. тонн южноафриканского угля.

Всего уже доставлено 375 тыс. тонн антрацита из ЮАР.

Напомним, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в районах в Донецкой и Луганской областях, подконтрольных боевикам.