В Украину прибыло пятое судно с африканским углем

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК принял в порту "Южный" (Одесская область) пятое судно с 75 тыс. тонн дефицитного угля антрацитовой группы, который поступил из Южно-Африканской Республики, сообщила пресс-служба компании.
Балкер "MIN SHENG 1" пришвартовался в порту в 22:30. Процесс разгрузки займет ориентировочно трое суток.
При этом балкер "Semiramis" с 80 тыс. тонн антрацита, прибывший в "Южный" 17 сентября, по состоянию на 8:00 сегодняшнего дня разгружен на 85%.
"Весь импортный уголь направится на склады Приднепровской и Криворожской ТЭС, которые помогают покрывать нехватку мощности в энергосистеме", - сказано в сообщении.
В октябре ДТЭК ожидает прибытия в Украину еще 150 тыс. тонн южноафриканского угля.
Всего уже доставлено 375 тыс. тонн антрацита из ЮАР.
Напомним, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в районах в Донецкой и Луганской областях, подконтрольных боевикам.