Украина поддержит инициативы Трампа по реформе ООН, – Фриз

Украина поддержит инициативу президента США Дональда Трампа по реформе ООН. Об этом сообщила в Facebook член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Убеждена, что Украина поддержит инициативы Дональда Трампа по реформе ООН, цель которой сделать ООН более эффективной в решении глобальных проблем", – написала Фриз.

По ее мнению, блокирование Россией реформы ООН, которая была предложена Трампом, является очередным свидетельством деструктивной позиции Кремля по решению глобальных проблем безопасности в мире.

"Сегодня система принятия решений в СБ ООН позволяет России злоупотреблять правом вето и блокировать важные решения, которые дают возможность некоторым странам грубо нарушать нормы международного права и поощрять других к эскалации ситуации", – написала парламентарий.

По ее словам, торможение реформы ООН позволяет России строить "ось зла", которая опирается на милитаризм, создание угроз демократическому миру и нигилизме международного права.

"Позиция Кремля повторяет ситуацию прошлого века, когда кризис и упадок Лиги Наций стала предпосылкой для Второй мировой войны", – отметила Фриз.

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Ранее сообщалось, по состоянию на утро 19 сентября (по Киеву) США, Германия, Великобритания, Канада, Япония, а также еще 137 стран заявили в Декларации в поддержку реформы ООН о своей помощи в осуществлении конкретных изменений в системе Всемирной организации и призвали ее главу Антониу Гутерриша возглавить реформу.

Текст документа, который состоит из 10 пунктов, размещен на сайте американской дипмиссии при ООН. Страны, подписавшие Декларацию, выразили уверенность в реформаторской инициативе генерального секретаря Антониу Гутерриша и призвали его "возглавить реформу Организации".

142 страны обязуются поддерживать генсекретаря в укреплении "системы подотчетности ооновской системы путем повышения транспарентности и усиления контроля", а также "в укреплении функций Организации в области планирования и бюджета для достижения большей прозрачности и возможного прогнозирования требуемых ресурсов".

"Мы поддерживаем генерального секретаря в осуществлении конкретных изменений в системе ООН, направленных на улучшение координации ее работы по вопросам гуманитарной помощи, развития и по поддержанию мирных инициатив", – отмечается в одном из пунктов документа.

Кроме того, государства-члены обязуются "сокращать дублирование, избыток и совпадение мандатов, в том числе среди основных органов ООН", "оказывать поддержку главе Организации в разработке политики в области управления людскими ресурсами, которая позволит ООН продолжить привлекать, развивать и сохранять высокоэффективных сотрудников, а также будет содействовать гендерному равенству и географическому разнообразию".

В последнем пункте подчеркивается, что подписавшие документ страны признают, что каждое "государство несет основную ответственность за свое собственное экономическое и социальное развитие", а также заявляется о признании "роли ООН в создании платформы для партнерства в интересах обеспечения глобального устойчивого развития"

19 сентября по инициативе США состоялось заседание высокого уровня, посвященное реформе ООН. В нем принял участие президент США Дональд Трамп, который выразил поддержку усилиям генерального секретаря в области реформирования организации.