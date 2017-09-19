Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Украина поддержит инициативы Трампа по реформе ООН, – Фриз
Украина поддержит инициативы Трампа по реформе ООН, – Фриз
Фото: beapeacekeeper.com

Украина поддержит инициативы Трампа по реформе ООН, – Фриз

Россия пытается заблокировать эту реформу

19.09.17 25
100

Украина поддержит инициативу президента США Дональда Трампа по реформе ООН. Об этом сообщила в Facebook член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Убеждена, что Украина поддержит инициативы Дональда Трампа по реформе ООН, цель которой сделать ООН более эффективной в решении глобальных проблем", – написала Фриз.

По ее мнению, блокирование Россией реформы ООН, которая была предложена Трампом, является очередным свидетельством деструктивной позиции Кремля по решению глобальных проблем безопасности в мире.

"Сегодня система принятия решений в СБ ООН позволяет России злоупотреблять правом вето и блокировать важные решения, которые дают возможность некоторым странам грубо нарушать нормы международного права и поощрять других к эскалации ситуации", – написала парламентарий.

По ее словам, торможение реформы ООН позволяет России строить "ось зла", которая опирается на милитаризм, создание угроз демократическому миру и нигилизме международного права.

"Позиция Кремля повторяет ситуацию прошлого века, когда кризис и упадок Лиги Наций стала предпосылкой для Второй мировой войны", – отметила Фриз.

Ранее сообщалось, по состоянию на утро 19 сентября (по Киеву) США, Германия, Великобритания, Канада, Япония, а также еще 137 стран заявили в Декларации в поддержку реформы ООН о своей помощи в осуществлении конкретных изменений в системе Всемирной организации и призвали ее главу Антониу Гутерриша возглавить реформу.

Текст документа, который состоит из 10 пунктов, размещен на сайте американской дипмиссии при ООН. Страны, подписавшие Декларацию, выразили уверенность в реформаторской инициативе генерального секретаря Антониу Гутерриша и призвали его "возглавить реформу Организации".

142 страны обязуются поддерживать генсекретаря в укреплении "системы подотчетности ооновской системы путем повышения транспарентности и усиления контроля", а также "в укреплении функций Организации в области планирования и бюджета для достижения большей прозрачности и возможного прогнозирования требуемых ресурсов".

"Мы поддерживаем генерального секретаря в осуществлении конкретных изменений в системе ООН, направленных на улучшение координации ее работы по вопросам гуманитарной помощи, развития и по поддержанию мирных инициатив", – отмечается в одном из пунктов документа.

Кроме того, государства-члены обязуются "сокращать дублирование, избыток и совпадение мандатов, в том числе среди основных органов ООН", "оказывать поддержку главе Организации в разработке политики в области управления людскими ресурсами, которая позволит ООН продолжить привлекать, развивать и сохранять высокоэффективных сотрудников, а также будет содействовать гендерному равенству и географическому разнообразию".

В последнем пункте подчеркивается, что подписавшие документ страны признают, что каждое "государство несет основную ответственность за свое собственное экономическое и социальное развитие", а также заявляется о признании "роли ООН в создании платформы для партнерства в интересах обеспечения глобального устойчивого развития"

19 сентября по инициативе США состоялось заседание высокого уровня, посвященное реформе ООН. В нем принял участие президент США Дональд Трамп, который выразил поддержку усилиям генерального секретаря в области реформирования организации.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Количество беженцев из Мьянмы возросло до 421 тыс. человек, – ООНМосква отреагировала на одобрение Сенатом США передачи Украине летального оружияТрамп предложил ООН заканчивать с бюрократией

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 7229
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 5204
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 7256
  4. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 4925
  5. Я люблю тебя. Что видит Аня, когда думает о Вове 4256
  6. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 4849
  7. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 4599
  1. Чужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в Крыму 22211 / 23988
  2. Астероид вдвое крупнее челябинского приближается к Земле 4693 / 5894
  3. Так нельзя. 6 привычек, которые нас старят 4404 / 8052
  4. Россия готова к изменению стратегии на Донбассе, – Stratfor 3597 / 4016
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3046 / 32797
  6. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 2918 / 4708
  7. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах в оккупированном Донбассе 2467 / 2683
  8. На Киевщине загорелся пассажирский поезд во время движения 2076 / 2262
  9. Геологи в неожиданном месте отыскали самую горячую точку на Земле 1732 / 2013
  10. Темная сторона Венеры подбросила землянам загадку 1724 / 2077
  1. Чужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в Крыму 46 / 23988
  2. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 27 / 4708
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 23 / 7256
  4. За гранью фантастики. Что принесет человечеству четвёртая индустриальная революция 15 / 2552
  5. Коломойский и Боголюбов купили гражданство Кипра, – СМИ 11 / 881
  6. Конгресс США не даст снять санкции с РФ, пока Крым оккупирован, – экс-глава Пентагона и ЦРУ 11 / 974
  7. Йося и его дети. История одесского гинеколога 8 / 70546
  8. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах в оккупированном Донбассе 7 / 2683
  9. Так нельзя. 6 привычек, которые нас старят 7 / 8052
  10. МОЗ может получить 31,5 млрд грн в следующем году 7 / 139
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.