Кабмин пообещал врачам погасить долги по зарплатам до конца года

Договоренности погасить долги по зарплатам врачам достигли сегодня представители правительства и Министерства здравоохранения с Профсоюзом работников здравоохранения, сообщает медицинское ведомство на своей странице в соцсети.

По состоянию на 13 сентября 2017 года задолженность составляет 81,7 млн грн.

Ранее сообщалось, что в медучреждениях всей страны у медицинских работников собирали подписи, в основном мотивируя это акцией ради погашения задолженности заработных плат, которая систематически возникает уже далеко не первый год подряд.

"Чтобы предотвратить возникновение задолженности по зарплатам медикам, которые систематически случаются в конце года, Минздрав подготовил проект распоряжения Кабмина "О распределении резерва медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в 2017 году", – говорится в сообщении. Отмечается, что этот документ будет принят на ближайшем заседании Кабинета министров.

В свою очередь и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уточнила, что "сегодня кардинальные изменения в финансовом обеспечении специалистов здравоохранения не были возможны из-за устаревшей системы управления, обновить которую должна медреформа".

"Без принятия соответствующих законов парламентом ситуация принципиально не изменится, а дефицит и задолженность по зарплатам и в дальнейшем будут возникать ежегодно. Именно поэтому Минздрав поддерживает стремление медиков изменить такое положение дел и будет делать все от него зависящее, чтобы парламент принял законопроекты №6327 и №6604, необходимые для старта медицинской реформы", – заявила Супрун.

Напомним, под Верховной Радой сегодня проходит забастовка медиков. Протестное шествие началось на Майдане Незалежности и отправилось к зданию парламента. Участники протеста профсоюзов работников здравоохранения требуют: увеличения медицинской субвенции почти на 4 млрд грн, назначения профильного министра, повышения зарплаты и погашения задолженности, проведения реформы системы здравоохранения с соблюдением Конституции и законодательства, а также с учетом позиции профсоюза.