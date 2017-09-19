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Кабмин пообещал врачам погасить долги по зарплатам до конца года

Кабмин пообещал врачам погасить долги по зарплатам до конца года
Фото из открытых источников

Сейчас задолженность составляет порядка 82 млн грн

19.09.17 19
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Договоренности погасить долги по зарплатам врачам достигли сегодня представители правительства и Министерства здравоохранения с Профсоюзом работников здравоохранения, сообщает медицинское ведомство на своей странице в соцсети.

По состоянию на 13 сентября 2017 года задолженность составляет 81,7 млн грн.

Ранее сообщалось, что в медучреждениях всей страны у медицинских работников собирали подписи, в основном мотивируя это акцией ради погашения задолженности заработных плат, которая систематически возникает уже далеко не первый год подряд.

"Чтобы предотвратить возникновение задолженности по зарплатам медикам, которые систематически случаются в конце года, Минздрав подготовил проект распоряжения Кабмина "О распределении резерва медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в 2017 году", – говорится в сообщении. Отмечается, что этот документ будет принят на ближайшем заседании Кабинета министров.

В свою очередь и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уточнила, что "сегодня кардинальные изменения в финансовом обеспечении специалистов здравоохранения не были возможны из-за устаревшей системы управления, обновить которую должна медреформа".

"Без принятия соответствующих законов парламентом ситуация принципиально не изменится, а дефицит и задолженность по зарплатам и в дальнейшем будут возникать ежегодно. Именно поэтому Минздрав поддерживает стремление медиков изменить такое положение дел и будет делать все от него зависящее, чтобы парламент принял законопроекты №6327 и №6604, необходимые для старта медицинской реформы", – заявила Супрун.

Напомним, под Верховной Радой сегодня проходит забастовка медиков. Протестное шествие началось на Майдане Незалежности и отправилось к зданию парламента. Участники протеста профсоюзов работников здравоохранения требуют: увеличения медицинской субвенции почти на 4 млрд грн, назначения профильного министра, повышения зарплаты и погашения задолженности, проведения реформы системы здравоохранения с соблюдением Конституции и законодательства, а также с учетом позиции профсоюза.

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