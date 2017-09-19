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Украина присоединилась к Альянсу по борьбе с торговлей орудиями пыток

Украина присоединилась к Альянсу по борьбе с торговлей орудиями пыток
Электрический стул / Фото из открытых источников

В создании организации приняли участие 58 стран

19.09.17 195
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Украина присоединились к Альянсу по борьбе с торговлей орудиями пыток и исполнения смертной казни. Об этом сообщает пресс-служба представительства Европы в Украине, передает 112 Украина.

Вечером 18 сентября во время недели Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке был создан международный Альянс по борьбе с торговлей орудиями пыток. Украина, представленная министром иностранных дел Павлом Климкиным, присоединилась к Альянсу. Это совместная инициатива Европейского Союза, Аргентины и Монголии.

Международное право запрещает пытки при любых обстоятельствах. Несмотря на это, инструменты и средства, вызывающие боль и смерть, до сих пор продают и покупают во всем мире. К ним относятся дубинки с металлическими шипами, электрошоковые пояса, средства удерживания людей во время пытки электрошоком, химикаты для казни и системы принудительной инъекции.

"Эти орудия служат для причинения ужасной боли и убийства людей. Сегодня мы принимаем конкретные шаги для остановки этой позорной торговли. Я рада, что так много стран всего мира подписали совместную декларацию и присоединилась к альянсу. Держась вместе, мы показываем, что не будем больше терпеть такую торговлю", – сказала комиссар Европейского Союза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.
 
В создании Альянса приняли участие 58 стран всего мира – Африки и Америки, Европы и Азии. Они подписали совместную политическую декларацию. Присоединяясь к НАТО, страны согласовали четыре пункта плана действий:

-принятие мер для контроля и ограничения экспорта этих орудий;

-обеспечение таможни соответствующим оборудованием. В рамках Альянса будет создана платформа для мониторинга за торговыми потоками, обмена информацией и выявления новых средств;

-оказание технической помощи по разработке и имплементации законов, которые запрещают такую торговлю;

-обмен опытом в области эффективной системы контроля и надзора.

В ЕС и других странах сейчас уже труднее купить препараты для смертельных инъекций и орудия пыток. Они также стали дороже. Все это отчасти и благодаря более строгому законодательству. Производители и торговцы такими товарами пытаются обойти эти законы.

Таким образом, чем больше стран обязалось запретить экспорт таких орудий, тем более эффективными будут усилия по остановке такой торговли.

Альянс борьбы с торговлей орудиями пыток является одним из конкретных шагов, который можно предпринять, чтобы приобрести такие орудия было значительно труднее и остановить, таким образом, торговлю такими орудиями во всем мире.

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