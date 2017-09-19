Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Безвизовым режимом с ЕС воспользовались больше 235 тысяч украинцев

Безвизовым режимом с ЕС воспользовались больше 235 тысяч украинцев

Безвизовым режимом с ЕС воспользовались больше 235 тысяч украинцев
Фото из открытых источников

За три месяца почти 6 млн украинцев посетили страны Евросоюза

19.09.17 24
000

За три месяца 235 795 граждан Украины воспользовались безвизовым режимом с Европейским Союзом. Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

Согласно данным Государственной пограничной службы Украины, 5 799 360 украинцев (по состоянию на 11 сентября 2017) посетили ЕС в течение трех месяцев с момента вступления в силу безвизового режима.

Среди них 1 413 178 граждан – по биометрическим паспортам, в том числе 235 795 граждан – без виз (то есть 87% граждан с биометрическими паспортами путешествовали с визами, а 17% воспользовались всеми преимуществами безвизового режима).

Количество поездок, совершенных украинцами в страны ЕС за три летних месяца 2017 года, выросло на 10% по сравнению с аналогичными тремя месяцами 2016 года.

Отказ во въезде в ЕС за время действия безвизового режима получил лишь 61 гражданин Украины – то есть 0,026%. Основными причинами отказа во въезде были превышение сроков пребывания в ЕС во время предыдущих поездок и отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в странах ЕС.

Ранее сообщалось, что, по состоянию на 23 августа, безвизовым режимом с ЕС воспользовались уже 200 тысяч украинцев.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Украина присоединилась к Альянсу по борьбе с торговлей орудиями пытокУкраина оштрафовала авиакомпании России почти на 3 млрд грнУкраина поддержит инициативы Трампа по реформе ООН, – Фриз

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 7318
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 5229
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 7719
  4. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 4966
  5. Я люблю тебя. Что видит Аня, когда думает о Вове 4299
  6. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 4890
  7. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 4604
  8. Мамы разные важны. Скандал вокруг книги Ларисы Денисенко «Майя и её мамы» — не о гомо и гетеро 1793
  9. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 3302
  10. Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета 4846
  1. Чужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в Крыму 22814 / 24297
  2. Астероид вдвое крупнее челябинского приближается к Земле 5086 / 6476
  3. Так нельзя. 6 привычек, которые нас старят 4436 / 8065
  4. Москва отреагировала на одобрение Сенатом США передачи Украине летального оружия 4252 / 4897
  5. Россия готова к изменению стратегии на Донбассе, – Stratfor 3617 / 4026
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3433 / 33049
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 2995 / 4787
  8. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах в оккупированном Донбассе 2489 / 2695
  9. На Киевщине загорелся пассажирский поезд во время движения 2096 / 2269
  10. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 1836 / 7719
  1. Чужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в Крыму 46 / 24297
  2. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 33 / 4787
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 23 / 7719
  4. За гранью фантастики. Что принесет человечеству четвёртая индустриальная революция 17 / 2598
  5. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 14 / 2576
  6. Коломойский и Боголюбов купили гражданство Кипра, – СМИ 11 / 886
  7. Конгресс США не даст снять санкции с РФ, пока Крым оккупирован, – экс-глава Пентагона и ЦРУ 11 / 975
  8. Йося и его дети. История одесского гинеколога 9 / 70606
  9. Так нельзя. 6 привычек, которые нас старят 7 / 8065
  10. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах в оккупированном Донбассе 7 / 2695
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.