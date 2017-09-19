Безвизовым режимом с ЕС воспользовались больше 235 тысяч украинцев

За три месяца почти 6 млн украинцев посетили страны Евросоюза

За три месяца 235 795 граждан Украины воспользовались безвизовым режимом с Европейским Союзом. Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

Согласно данным Государственной пограничной службы Украины, 5 799 360 украинцев (по состоянию на 11 сентября 2017) посетили ЕС в течение трех месяцев с момента вступления в силу безвизового режима.

Среди них 1 413 178 граждан – по биометрическим паспортам, в том числе 235 795 граждан – без виз (то есть 87% граждан с биометрическими паспортами путешествовали с визами, а 17% воспользовались всеми преимуществами безвизового режима).

Количество поездок, совершенных украинцами в страны ЕС за три летних месяца 2017 года, выросло на 10% по сравнению с аналогичными тремя месяцами 2016 года.

Отказ во въезде в ЕС за время действия безвизового режима получил лишь 61 гражданин Украины – то есть 0,026%. Основными причинами отказа во въезде были превышение сроков пребывания в ЕС во время предыдущих поездок и отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в странах ЕС.

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Ранее сообщалось, что, по состоянию на 23 августа, безвизовым режимом с ЕС воспользовались уже 200 тысяч украинцев.