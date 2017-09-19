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Появились подробности одобренного Сенатом США законопроекта о военной помощи Украине
Конгресс США / Фото: Getty Images

Появились подробности одобренного Сенатом США законопроекта о военной помощи Украине

Помощь США будет предоставляться при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора Украины

19.09.17 95
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18 сентября Сенат поддержал ключевые элементы поправки к закону о Национальном оборонном бюджете США (NDAA) на 2018 фискальный год, увеличивающие помощь в сфере безопасности для Украины. Законопроект предусматривает предоставление $500 млн помощи Украине в сфере безопасности, включая летальное и нелетальное оборудование, обучение и техническую помощь. Об этом передает Голос Америки.

Это впервые, когда законопроект позволяет предоставлять помощь для усиления военно-морского потенциала Украины, который значительно ухудшился после захвата Крыма Россией, заявил один из соавторов поправки, сенатор-республиканец Роб Портман, являющийся членом Комитета по международным отношениям Сената США и соучредителем группы поддержки Украины в Сенате.

Помощь США будет предоставляться при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора Украины, включая введение гражданского контроля за военными, сотрудничество и координацию с парламентским надзором за военными, улучшения системы обеспечения и управления запасами и безопасности чувствительных иностранных технологий, говорится в комментарии к законопроекту от сенатора Портмана.

Роб Портман раскрыл детали поправок к законопроекту:

- Средства предусмотрены на два года, чтобы у министерства обороны США и Государственного департамента было время на их выделение и освоение.

- Подробно описаны условия предоставления помощи и методологии для засвидетельствования прогресса Украины в институциональных оборонных реформах. Ключевые цели включают улучшение обеспечения, управления запасами, улучшение безопасности частной или зарубежной оборонной технологий.

- Добавление воздушных и береговых оборонительных радаров, минных и противоминных возможностей, прибрежных и береговых возможностей. Эти дополнения отвечают наиболее насущным потребностям украинских военных в противотанковом оружии, защищенной связи и контрартиллерийских радарах.

- Облегчаются возможности использовать помощь США для покрытия медицинских и иных расходов, связанных с заботой об украинских служащих, медицинского обучения и поддержки украинцев.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook проинформировал, что Сенат США одобрил проект закона "О бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год", в котором предусматривается выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сфере.

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