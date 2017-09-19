Россия транслирует за рубежом псевдоукраинский канал "Україна24"

Это еще один элемент гибридной войны

В отелях за рубежом ведется трансляция канала "Україна24", который на самом деле является российским.

Об этом написала в Facebook глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Она отмечает, что "Україна24" почти круглосуточно показывает один формат - "Секреты женского счастья".

"Такая себе студия в стиле 80-х годов, где женщины на фоне пластиковых фруктов в вазе, вот рассуждают о "списке из 140 требований к настоящему мужчине" и подобную пургу... этот прекрасный формат периодически меняет еще одна не менее дебильная программа про молекулярную кухню, где постаревший химик замораживает в трубочках апельсиновый сок и выкладывает его на тарелку с помощью шприца в виде спагетти", - пишет Сюмар.

Депутат пишет, что после просмотра нескольких минут такого телеканала украинцы кажутся "какими-то аборигенами каких еще не открытых островов, явно умственно отсталыми".

"Возвращаюсь домой. Начинаю выяснять, кто же готовит такой вот продукт от имени Украины на заграницу. Оказывается, все просто - это российский канал. Который называется "Україна24" на фоне желто-голубого флага. И который распространяют в гостиничных сетях других стран", - заключает народный депутат.

В связи с этим депутат решила написать запросы в Министерства иностранных дел и посольства с вопросом о том, что было сделано, чтобы не позволить россиянам использовать бренд и какова в целом ситуация с распространением в кабельных сетях других стран украинского ТВ.

Как сообщал "Фокус", в Европе появился Центр по противодействию гибридным угрозам.