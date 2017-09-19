Нацгвардия усиливает свое присутствие в Одесской области

В Одесскую область вводятся новые подразделения Национальной гвардии.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"МВД усиливает присутствие на южной границе. В два района Одесской области (Болградский и Измаильский) вводятся новые подразделения Национальной гвардия", - сказано в сообщении.
В МВД отметили, что "южный регион один из самых сложных, рядом непризнанное Приднестровье, поэтому безопасность жителей Одесской области в приоритете".
Напомним, в Приднестровье обвинили Молдову в подготовке к эскалации конфликта.