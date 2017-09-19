Подконтрольный Кремлю Севастополь забирает землю у подконтрольного Кремлю Залдостанова

"Патриота" у Гасфорта не будет

Власти оккупированного Севастополя намерены через суд забрать у российской организации байкеров "Ночные волки" два участка площадью 126 гектаров.

Об этом 19 сентября сказал "вице-губернатор" Севастополя Илья Пономарев во время выступления на сессии парламента города, сообщает "Новый Севастополь".

"Предложено исключить два земельных участка – 71 га и 55 га – занятые объектами водного фонда и территориями водоохранной зоны. Предложено установить в отношении остающегося земельного участка ограничения по ведению хозяйственной деятельности. Также предложено определить ограничения в отношении той территории, которая относится к режиму охраны объектов культурного наследия", – сказал он.

По его словам, до настоящего времени предложения от арендатора земли не поступило и соответственно, нужно будет перейти из договорного регулирования отношений к судебному порядку.

Отметим, вначале июля в Министерстве обороны России заявили о намерении построить в Крыму два парка "Патриот" – в Севастополе и Керчи.

Изначально военно-патриотический парк планировали построить возле горы Гасфорта близ Севастополя. Против этого выступили местные жители, экологи, архитекторы, краеведы. 1 февраля Минобороны РФ отказалось от планов по строительству военно-патриотического парка.

"Ночные волки" получило в распоряжение 267 га у горы Гасфорта по распоряжению правительства Севастополя от 30 декабря 2014 и 12 мая 2015 года.

1 февраля 2017 года было заявлено о том, что договор аренды с "Ночными волками" пересматриваться не будет.

Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург" является другом российского президента Владимира Путина. Залдостанов входит в перечень лиц, на которых распространяются санкции США и Канады, введенные из-за российской аннексии украинского Крыма.