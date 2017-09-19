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Саакашвили, медики и "вкладчики". Как прошел протестный день в Киеве
Фото: Александр Чекменёв

Саакашвили, медики и "вкладчики". Как прошел протестный день в Киеве

С самого начала политсезона в Киеве – высокая уличная активность. Пока все обходится мирно

Милан Лелич - 19.09.17 8
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– Депутаты, выходите! – кричит в мегафон участник акции против медицинской реформы, когда колонна медиков подходит к зданию Кабмина.

– Тут нет депутатов! – отвечают ему из толпы.

– А кто тут?

– Министры.

– Ага. Министры, выходите! – кричит активист.

Вскоре колонна движется туда, где на самом деле находятся депутаты, к окруженному полицией зданию Верховной Рады. Располагается напротив нее, на площади Конституции. Туда с утра пришли немногочисленные родственники украинских политузников, незаконно задержанных и осужденных российскими властями. Их акция сразу же растворяется в более масштабной и организованной акции против медреформы. Звучат песни о нелегкой судьбе медработников и утверждения о том, что "профессия врача – вторая после Бога".

Работающим на пленарном заседании депутатам пока не до медицины – они заняты судебной реформой. На отклонение сотен поправок к ней, поданных в основном депутатами от Батькивщины и Самопомощи, парламент убивает полный рабочий день, в итоге не приняв ни одной из них. Потому большинство парламентариев быстро покинули места в зале и разошлись по своим делам.

Один из главных оппонентов медреформы, глава профильного комитета ВР Рады Ольга Богомолец, с утра предупреждала, что с целью дискредитации медиков руководство Минздрава привезет на их акцию множество бомжей. Но последних под Радой заметно не было.

Маргинального вида элемент митинговал в одном квартале от ВР, под зданием Нацбанка. Там уже который день идет организованный партией "За життя!" протест против бывшего и нынешнего руководства НБУ под общим лозунгом "Гонтареву – на нары!"

Акция очень напоминала прошлогодние мероприятия, организованные той же партией на том же месте, которые называли "майданом обманутых вкладчиков". Вклады, депозиты и курс доллара тоже были одной из центральных тем для выступлений организаторов митинга.

– Слава Украине! – крикнул ведущий митинга.

– Гонтареву – на нары! – отозвались в толпе.

Многих участников акции под НБУ ближе к полудню привлекло другое мероприятие, в полусотне метров от них, на углу Институтской и Банковой. Там в окружении немногочисленных соратников появился экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который ранее обещал приехать в Киев только после тура по всем регионам Украины.

Причина, по которой он приехал сегодня – требование предоставить ему документы, на основании которых президент Петр Порошенко лишил его украинского гражданства.

Главные месседжи Саакашвили:

– У него нет персонального конфликта с президентом, хотя Порошенко "сделал все, чтобы меня (Саакашвили. - Фокус) сегодня с вами не было";

– Уезжать из Украины Саакашвили не собирается: "Я буду в Украине столько, сколько потребуется для победы украинского народа";

– Планы на будущее – объехать все регионы страны (с базой в Черкасской области), продвигая идеи обновления Верховной Рады, отмены депутатской неприкосновенности и смены избирательной системы: "Мы соберем триста нормальных спартанцев, у которых будет большинство в Верховной Раде";

– Призывать к немедленному свержению режима Саакашвили не собирается: "Забудьте слово "бунт". Никакие революции сейчас Украине не нужны. Нужна спокойная сила народа".

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Несмотря на последний призыв, осень на улицах Киева, особенно в правительственном квартале, похоже, будет неспокойной.

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