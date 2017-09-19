Скандал: иностранные члены набсовета Нафтогаза подают в отставку

Независимые члены наблюдательного совета Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" намерены подать в отставку из-за политического вмешательства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Свое решение Пол Ворвик и Маркус Ричардс связывают со сворачиванием реформ со стороны правительства", - отмечается в сообщении.

В компании добавили, что в своем письме они отметили, что в апреле 2017 они уже высказывали представителям Кабинета министров свою четкую позицию относительно невыполнения правительством Плана реформирования корпоративного управления Нафтогаза.

"Несмотря на заверения, предоставленные членам наблюдательного совета представителями высшего политического руководства Украины, в течение последних пяти месяцев не произошло никаких существенных сдвигов вперед. Ни одно из действий, которые находятся под контролем правительства, не было выполнено. Напротив, уровень политического вмешательства в работу Нафтогаза продолжает расти и стал, к сожалению, очевидной нормой", - говорится в письме.

Напомним, Нафтогаз утвердил новым директором Укртрансгаза польского специалиста.