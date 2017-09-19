"Топаз" не даст команду еще два месяца

В Харькове суд продолжил меру пресечения в виде содержания под стражей активисту антимайдана Игнату Кромскому, известному по кличке "Топаз".
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 19 сентября, принял Киевский райсуд Харькова.
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По сведениям прокуратуры, суд продолжил меру пресечения Кромскому в виде содержания под стражей без возможности внесения залога на 60 дней.
Во время сегодняшнего заседания допросили еще одного потерпевшего по делу и продолжили изучение доказательств. Следующее заседание назначено на 12:00 пятницы, 22 сентября.
Напомним, Кромской подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 294 (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами и уничтожением имущества), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.