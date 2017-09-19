Президент Франции требует настоящего прекращения огня на Донбассе

Франция и Германия продолжат прилагать все усилия, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с действующими соглашениями.

С таким заявлением выступил во вторник с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Франции Эммануэль Макрон.

"В Украине мы должны непреклонно добиваться выполнения принятых обязательств и обеспечить соблюдение режима прекращения огня", - цитирует Макрона ТАСС.

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Париж и Берлин настаивают на том, чтобы постепенно свести на нет боевые действия на востоке Украины путем выполнения текущих соглашений. "Мы должны позволить сторонам конфликта соблюсти международное право и прийти к его окончанию. Мы должны добиться установления режима прекращения огня, настоящего прекращения огня", - подчеркнул Макрон.

Напомним, Макрон заявил о международной климатической солидарности.