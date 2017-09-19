Родиона Киреева уже можно арестовать

Скандального "законника" уволил Порошенко в январе прошлого года

Апелляционный суд Киева дал разрешение на арест экс-судьи Печерского райсуда Родиона Киреева, который вел дело бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и приговорил ее к семи годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

"... Предоставить разрешение на задержание подозреваемого Киреева Р.В. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей", - постановил суд.

Таким образом, коллегия судей удовлетворила жалобу прокуратуры и отменила решение предыдущей инстанции - Деснянского райсуда Киева от 5 июля 2017 года, который отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства следователя.

Напомним, судью Родиона Киреева уволил президент Петр Порошенко в январе 2016 года на основании заключения Высшего совета юстиции.