Кремль вмешивается в дела "друзей и союзников" Вашингтона, - кандидат в послы США в РФ

Хантсман после таких слов может и не получить агреман

Кандидат на должность нового посла США в России Джон Хантсман пообещал, что в случае назначения будет отстаивать в России американскую позицию по восстановлению целостности Украины.

Как сообщает Радио Свобода, об этом он заявил на слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете по иностранным отношениям Сената США.

Среди целей взаимодействия США с РФ он назвал "разрешение кризиса в Украине таким образом, который будет уважать суверенитет Украины и восстановит ее территориальную целостность".

Также в своем выступлении Хантсман отметил, что Кремль продолжает вмешиваться в демократические процессы "друзей и союзников" США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выдвинул экс-губернатора штата Юта, бывшего посла в Китае Джона Хантсмана на пост посла США в России. Кандидатура Хантсмана еще должна получить одобрение в Сенате США, после чего он отправится в Москву.