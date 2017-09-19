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Против Холодницкого открыли дисциплинарное производство

Против Холодницкого открыли дисциплинарное производство
Назар Холодницкий / Фото: РБК-Украина

Руководитель САП просрочил представление административного иска в Минэкологии и Госгеонедр,  - считают в ЦПК

19.09.17 1024
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В отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого открыли дисциплинарное производство по факту просрочки подачи административного иска.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров возбудила дело после жалобы центра на бездействие Холодницкого.

"Руководитель САП просрочил представление административного иска в Минэкологии и Госгеонедр, чем помог бенефициарному собственнику частной газодобывающей компании Burisma Group - Николаю Злочевскому сохранить контроль над украинскими месторождениями", - отмечает ЦПК.

По словам юриста ЦПК Елены Щербань, Холодницкий обратился в суд с иском против Министерства экологии по возврату недр в государственную собственность через восемь месяцев, хотя законом ограничен срок подачи судебного иска шестью месяцами. 

"Отныне, шансы вернуть эти месторождения государству в ближайшее время фактически нулевые, зато они и в дальнейшем успешно будут использоваться для обогащения бывшего министра экологии", - добавила она. 

Напомним, Холодницкий рассказал об угрозах в свой адрес.

 

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