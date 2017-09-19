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Главная » Страна » Халатная толпа. Как медики протестовали у ВР, вкладчики у НБУ, а Саакашвили на углу Банковой
Халатная толпа. Как медики протестовали у ВР, вкладчики у НБУ, а Саакашвили на углу Банковой
Фото: Александр Чекменёв

Халатная толпа. Как медики протестовали у ВР, вкладчики у НБУ, а Саакашвили на углу Банковой

С самого начала политсезона в Киеве – высокая уличная активность. Пока все обходится мирно

Ян Авсеюшкин, Милан Лелич - 19.09.17 54
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Скандал вокруг акции медиков, организованной профсоюзом работников здравоохранения разгорелся ещё до её начала. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун накануне написала, что врачей силой заставляют идти к Кабмину. Шествие началось на Майдане. Врачи организованной колонной выдвинулись к зданию правительства. Оттуда - к Верховной Раде. У многих в руках трещотки и флаги. Судя по транспарантам, приехали из областей – Сумской, Житомирской, Ровенской и прочих. Присутствуют врачи всех возрастов. Спрашиваю у пожилого мужчины, почему пришел?

- Мы против законодательных изменений, по которым будут сокращения и закрыты больницы, – бросает. – Нам не платили, мы вышли, взяв отгул за свой счёт.

У парламента начался митинг. Среди белых халатов в глаза бросается красная униформа работников"скорой помощи". Им грозят сокращения, ведь один из болезненных моментов реформы - замена экипажей, состоящих из докторов, на парамедиков, прошедших двухмесячные подготовительные курсы. В их обязанности будет входить только доставка пациента в больницу. Если понадобится экстренная помощь, то парамедики вызовут реанимационную бригаду. Помощь на месте парамедики оказывать не будут, так что врачи их презрительно называют "медицинским такси", а Ульяну Супрун – "параминистром". Львиная доля исходящего негатива направлена персонально на неё.

Организаторы митинга выдвинули ряд требований к президенту и Кабмину. Основное - это назначить министра здравоохранения, погасить долги по зарплатам, повысить её уровень и отменить уравниловку, когда высококлассный специалист зарабатывает почти столько же, что и санитарка. Также члены профсоюза потребовали, чтобы в процессе реформы не закрывались больницы и не было сокращений медиков.

- Мы призываем все политические силы удержаться от дешевого пиара на проблемах отрасли, наша задача отстоять права медицинских работников, говорит Ирина Швец, заместитель главы профсоюза медиков. – Мы призываем Минздрав избегать инсинуаций и не говорить, что кто-то кого-то заставлял выходить на протест.

Группа врачей скорой отлучилась в парк, где, прячась от камер, достали коробку с бутербродами. Это молодые люди, до 30 лет. Подтверждают, что протестовать никто их не заставлял. Спрашиваю, почему протестуют?

- Вы хотите чтобы к вам приезжали не медики, а такси? Никто вам помощь оказывать не будет, а в дороге может случиться что угодно, - отвечает одна из женщин.

- Она (Супрун - Фокус.) не знает специфику работы украинской медицины вообще. Пытаются что-то менять, мол, оно работает ненормально. Но мы нормально работали, – раздраженно бросает молодой человек, комментируя работу Ульяны Супрун. -Нужно улучшить то, что есть, не надо всё ломать. Вы хотите, чтобы вас забрали и катали по всему Киеву, ища специалиста? Или вы хотите, чтобы приехали профи, которые поставят приблизительный диагноз и отвезут в больницу, где вам окажут помощь?

По их словам, врачи, чтобы получать более-менее адекватные зарплаты работают сразу на нескольких работах. Кроме обиды на государство, есть обида и на людей, дескать, украинцы не умеют вызывать скорую помощь.

- Видят, что лежит человек. Сразу нас вызывают, адрес дают приблизительный, - говорят врачи. - Выясняется, что человек прилёг отдохнуть, а пока мы его искали, другому пациенту было плохо с сердцем, реально была нужна помощь.

Вопреки заявлениям медиков, что акция неполитическая, некоторые нардепы решили и здесь попиариться. На сцену выходил депутат Сергей Каплин, пытался завести толпу:

- Ваши враги сидят не только в правительстве и в парламенте. Ваши враги находятся за границей, международные корпорации, они хотят сделать вас бедняками. Они точно не будут заботиться о ваших рабочих местах и вашем выживании, - гневно тряс табличкой "Не зли 103", взятой у протестующих. - Если вы не занимаетесь политикой, политики начнут заниматься вами!

Выступал и другой не менее одиозный депутат, лишённый неприкосновенности экс-комбат "Айдара" Сергей Мельничук. Он читал со сцены стихи. К протестующим выходила пообщаться Надежда Савченко, в толпе засветился активист Михаил Ковальчук, известный скандалом с ливанским кафе на Бессарабке в мае этого года.

Супрун критикуют практически все. Не в последнюю очередь из-за того, что она американка. Один из спикеров договорился до того, что украинским медикам не надо учить английский язык.

Впрочем, радикальные посылы разделяли не все митингующие.

- Вопросов нет, реформа нужна, и давно. Но бездумно она не делается, никто расчётов не дал, научно не обосновал. Мы просили: расскажите нам, что это за реформа, объясните так, чтобы последнему дураку это стало понятно. Нас никто не слушает, – объясняет врач из Славянска Валерий Доценко. - Если реформу примут, пострадает очень много медиков. Вместо трёх врачей будет один, а их и так не хватает. В Минздраве нет ни одного медика, заведующего отделом, всех выгнала Супрун. Её замы - кто угодно, но не медики.

Итогом акции стала встреча представителей профсоюза с вице-премьером Павлом Розенко, руководством Минздрава и Минфина. Правительство обязалось до первого октября погасить задолженность по зарплате, и в течение месяца выделить деньги на медицинскую субвенцию. Если не хватит денег – правительство внесет изменения в бюджет.

Впрочем, это не решает главной проблемы - провала коммуникации Минздрава с врачами. Многие медики до сих пор не понимают идеи реформы и этим активно пользуются политики, демонизируя Супрун и скатываясь к популизму. Срочное тушение проблем деньгами, предпринятое Кабмином для погашения задолженностей, ситуацию не исправит. Нужен диалог. В противном случае Супрун рискует повторить судьбу своего предшественника Александра Квиташвили, а украинская медицина так и останется чёрной дырой, которая не устраивает ни врачей, ни пациентов.

*********

Один из главных оппонентов медреформы Ольга Богомолец с утра предупреждала, что с целью дискредитации медиков руководство Минздрава привезет на их акцию множество бомжей. Но последних под Радой заметно не было.

Маргинального вида элемент митинговал в одном квартале от ВР, под зданием Нацбанка. Там уже который день идет организованный партией "За життя!" протест против бывшего и нынешнего руководства НБУ под общим лозунгом "Гонтареву – на нары!"

Акция очень напоминала прошлогодние мероприятия, организованные той же партией на том же месте, которые называли "майданом обманутых вкладчиков". Вклады, депозиты и курс доллара тоже были одной из центральных тем для выступлений организаторов митинга.

– Слава Украине! – крикнул ведущий митинга.

– Гонтареву – на нары! – отозвались в толпе.

Многих участников акции под НБУ ближе к полудню привлекло другое мероприятие, в полусотне метров от них, на углу Институтской и Банковой. Там в окружении немногочисленных соратников появился экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который ранее обещал приехать в Киев только после тура по всем регионам Украины.

Причина, по которой он приехал сегодня – требование предоставить ему документы, на основании которых президент Петр Порошенко лишил его украинского гражданства.

Главные месседжи Саакашвили:

– У него нет персонального конфликта с президентом, хотя Порошенко "сделал все, чтобы меня (Саакашвили. - Фокус) сегодня с вами не было";

– Уезжать из Украины Саакашвили не собирается: "Я буду в Украине столько, сколько потребуется для победы украинского народа";

– Планы на будущее – объехать все регионы страны (с базой в Черкасской области), продвигая идеи обновления Верховной Рады, отмены депутатской неприкосновенности и смены избирательной системы: "Мы соберем триста нормальных спартанцев, у которых будет большинство в Верховной Раде";

– Призывать к немедленному свержению режима Саакашвили не собирается: "Забудьте слово "бунт". Никакие революции сейчас Украине не нужны. Нужна спокойная сила народа".

Несмотря на последний призыв, осень на улицах Киева, особенно в правительственном квартале, похоже, будет неспокойной.

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