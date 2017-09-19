Халатная толпа. Как медики протестовали у ВР, вкладчики у НБУ, а Саакашвили на углу Банковой

С самого начала политсезона в Киеве – высокая уличная активность. Пока все обходится мирно

Скандал вокруг акции медиков, организованной профсоюзом работников здравоохранения разгорелся ещё до её начала. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун накануне написала, что врачей силой заставляют идти к Кабмину. Шествие началось на Майдане. Врачи организованной колонной выдвинулись к зданию правительства. Оттуда - к Верховной Раде. У многих в руках трещотки и флаги. Судя по транспарантам, приехали из областей – Сумской, Житомирской, Ровенской и прочих. Присутствуют врачи всех возрастов. Спрашиваю у пожилого мужчины, почему пришел?

- Мы против законодательных изменений, по которым будут сокращения и закрыты больницы, – бросает. – Нам не платили, мы вышли, взяв отгул за свой счёт.

У парламента начался митинг. Среди белых халатов в глаза бросается красная униформа работников"скорой помощи". Им грозят сокращения, ведь один из болезненных моментов реформы - замена экипажей, состоящих из докторов, на парамедиков, прошедших двухмесячные подготовительные курсы. В их обязанности будет входить только доставка пациента в больницу. Если понадобится экстренная помощь, то парамедики вызовут реанимационную бригаду. Помощь на месте парамедики оказывать не будут, так что врачи их презрительно называют "медицинским такси", а Ульяну Супрун – "параминистром". Львиная доля исходящего негатива направлена персонально на неё.

Организаторы митинга выдвинули ряд требований к президенту и Кабмину. Основное - это назначить министра здравоохранения, погасить долги по зарплатам, повысить её уровень и отменить уравниловку, когда высококлассный специалист зарабатывает почти столько же, что и санитарка. Также члены профсоюза потребовали, чтобы в процессе реформы не закрывались больницы и не было сокращений медиков.

- Мы призываем все политические силы удержаться от дешевого пиара на проблемах отрасли, наша задача отстоять права медицинских работников, говорит Ирина Швец, заместитель главы профсоюза медиков. – Мы призываем Минздрав избегать инсинуаций и не говорить, что кто-то кого-то заставлял выходить на протест.

























Группа врачей скорой отлучилась в парк, где, прячась от камер, достали коробку с бутербродами. Это молодые люди, до 30 лет. Подтверждают, что протестовать никто их не заставлял. Спрашиваю, почему протестуют?

- Вы хотите чтобы к вам приезжали не медики, а такси? Никто вам помощь оказывать не будет, а в дороге может случиться что угодно, - отвечает одна из женщин.

- Она (Супрун - Фокус.) не знает специфику работы украинской медицины вообще. Пытаются что-то менять, мол, оно работает ненормально. Но мы нормально работали, – раздраженно бросает молодой человек, комментируя работу Ульяны Супрун. -Нужно улучшить то, что есть, не надо всё ломать. Вы хотите, чтобы вас забрали и катали по всему Киеву, ища специалиста? Или вы хотите, чтобы приехали профи, которые поставят приблизительный диагноз и отвезут в больницу, где вам окажут помощь?

По их словам, врачи, чтобы получать более-менее адекватные зарплаты работают сразу на нескольких работах. Кроме обиды на государство, есть обида и на людей, дескать, украинцы не умеют вызывать скорую помощь.

- Видят, что лежит человек. Сразу нас вызывают, адрес дают приблизительный, - говорят врачи. - Выясняется, что человек прилёг отдохнуть, а пока мы его искали, другому пациенту было плохо с сердцем, реально была нужна помощь.

Вопреки заявлениям медиков, что акция неполитическая, некоторые нардепы решили и здесь попиариться. На сцену выходил депутат Сергей Каплин, пытался завести толпу:

- Ваши враги сидят не только в правительстве и в парламенте. Ваши враги находятся за границей, международные корпорации, они хотят сделать вас бедняками. Они точно не будут заботиться о ваших рабочих местах и вашем выживании, - гневно тряс табличкой "Не зли 103", взятой у протестующих. - Если вы не занимаетесь политикой, политики начнут заниматься вами!

























Выступал и другой не менее одиозный депутат, лишённый неприкосновенности экс-комбат "Айдара" Сергей Мельничук. Он читал со сцены стихи. К протестующим выходила пообщаться Надежда Савченко, в толпе засветился активист Михаил Ковальчук, известный скандалом с ливанским кафе на Бессарабке в мае этого года.

Супрун критикуют практически все. Не в последнюю очередь из-за того, что она американка. Один из спикеров договорился до того, что украинским медикам не надо учить английский язык.

Впрочем, радикальные посылы разделяли не все митингующие.

- Вопросов нет, реформа нужна, и давно. Но бездумно она не делается, никто расчётов не дал, научно не обосновал. Мы просили: расскажите нам, что это за реформа, объясните так, чтобы последнему дураку это стало понятно. Нас никто не слушает, – объясняет врач из Славянска Валерий Доценко. - Если реформу примут, пострадает очень много медиков. Вместо трёх врачей будет один, а их и так не хватает. В Минздраве нет ни одного медика, заведующего отделом, всех выгнала Супрун. Её замы - кто угодно, но не медики.

Итогом акции стала встреча представителей профсоюза с вице-премьером Павлом Розенко, руководством Минздрава и Минфина. Правительство обязалось до первого октября погасить задолженность по зарплате, и в течение месяца выделить деньги на медицинскую субвенцию. Если не хватит денег – правительство внесет изменения в бюджет.

Впрочем, это не решает главной проблемы - провала коммуникации Минздрава с врачами. Многие медики до сих пор не понимают идеи реформы и этим активно пользуются политики, демонизируя Супрун и скатываясь к популизму. Срочное тушение проблем деньгами, предпринятое Кабмином для погашения задолженностей, ситуацию не исправит. Нужен диалог. В противном случае Супрун рискует повторить судьбу своего предшественника Александра Квиташвили, а украинская медицина так и останется чёрной дырой, которая не устраивает ни врачей, ни пациентов.

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Один из главных оппонентов медреформы Ольга Богомолец с утра предупреждала, что с целью дискредитации медиков руководство Минздрава привезет на их акцию множество бомжей. Но последних под Радой заметно не было.

Маргинального вида элемент митинговал в одном квартале от ВР, под зданием Нацбанка. Там уже который день идет организованный партией "За життя!" протест против бывшего и нынешнего руководства НБУ под общим лозунгом "Гонтареву – на нары!"

Акция очень напоминала прошлогодние мероприятия, организованные той же партией на том же месте, которые называли "майданом обманутых вкладчиков". Вклады, депозиты и курс доллара тоже были одной из центральных тем для выступлений организаторов митинга.

– Слава Украине! – крикнул ведущий митинга.

– Гонтареву – на нары! – отозвались в толпе.

Многих участников акции под НБУ ближе к полудню привлекло другое мероприятие, в полусотне метров от них, на углу Институтской и Банковой. Там в окружении немногочисленных соратников появился экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который ранее обещал приехать в Киев только после тура по всем регионам Украины.







Причина, по которой он приехал сегодня – требование предоставить ему документы, на основании которых президент Петр Порошенко лишил его украинского гражданства.

Главные месседжи Саакашвили:

– У него нет персонального конфликта с президентом, хотя Порошенко "сделал все, чтобы меня (Саакашвили. - Фокус) сегодня с вами не было";

– Уезжать из Украины Саакашвили не собирается: "Я буду в Украине столько, сколько потребуется для победы украинского народа";

– Планы на будущее – объехать все регионы страны (с базой в Черкасской области), продвигая идеи обновления Верховной Рады, отмены депутатской неприкосновенности и смены избирательной системы: "Мы соберем триста нормальных спартанцев, у которых будет большинство в Верховной Раде";

– Призывать к немедленному свержению режима Саакашвили не собирается: "Забудьте слово "бунт". Никакие революции сейчас Украине не нужны. Нужна спокойная сила народа".

Несмотря на последний призыв, осень на улицах Киева, особенно в правительственном квартале, похоже, будет неспокойной.