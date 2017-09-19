Польша не будет открывать новые пункты пропуска на границе с Украиной

Сначала пункты, которые уже существуют, должны начать работать цивилизованным способом

В Министерстве иностранных дел Польши предупредили, что новые пункты пропуска на польско-украинской границе откроют при условии налаживания работы уже существующих ПП.

"Перед тем, как открывать новые пункты пропуска, предлагаю сориентироваться на том, чтобы пункты, которые сейчас существуют, начали работать цивилизованным способом", - заявил в комментарии Hromadske заместитель главы МИД Польши Бартош Чихоцки.

По его словам, украинская сторона проинформирована в вопросе совершенствования работы пунктов пропуска на общей границе.

"Только тогда, когда это удастся, будем разговаривать о следующих пунктах пропуска", - сказал Чихоцки.

Напомним, в первом полугодии 2017 года украинские заробитчане получили 95 тыс. польских виз.