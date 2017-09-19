Порошенко договорился с Киской о таможенном сотрудничестве

Президент Украины Петр Порошенко и президент Словакии Андрей Киска во время проведения Генассамблеи ООН договорились о таможенном сотрудничестве между странами.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.
"Договорились усилить взаимодействие в вопросах установления совместного пограничного и таможенного контроля на государственной границе между двумя странами для усиления эффективности борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой", - сообщает пресс-служба.
Главы государств оговорили важность сохранения и наращивания товарооборота между двумя странами, а также отметили необходимость проведения заседаний двусторонних украинско-словацких комиссий в сфере экономики, промышленности, научно-технического сотрудничества, трансграничного сотрудничества и туризма.
Напомним, Польша не будет открывать новые пункты пропуска на границе с Украиной.