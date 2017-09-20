АТО: боевики обстреляли Пески из минометов

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Почти на каждый второй обстрел со стороны противника силы АТО отвечали огнем. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении активность врага сохранялась в районе Авдеевской промзоны. Здесь после 18 часов боевики трижды били по нашим опорным пунктам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, под враждебные обстрелы попали укрепления сил АТО вблизи Майорска, Верхнеторецкого и Невельского. А около 20 часов противник выпустил 10 мин калибра 120 миллиметров и применял вооружение БМП у Песков.

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На луганском направлении оккупанты ночью обстреляли из гранатометов наши опорные пункты в окрестностях Станицы Луганской, а из минометов били вблизи Новозвановки.

На приморском направлении под вражеский огонь крупнокалиберных пулеметов трижды попали украинские защитники Водяного.