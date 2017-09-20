Сегодня Порошенко выступит на Генассамблее ООН

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 20 сентября, ориентировочно в 18:45 по Киеву выступит в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"В среду 20 сентября президент выступит на саммите Совета Безопасности ООН по вопросам миротворчества. Саммит продлится с 10.00 до 11.30 по местному времени. А выступление на Генассамблее ООН запланировано в этот день примерно в 11.45 по местному времени", – написал Цеголко.

Президент будет выступать девятым.

Ожидается, что президент будет презентовать украинскую концепцию размещения миротворцев на Донбассе.

Напомним, президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Петром Порошенко в Нью-Йорке 21 сентября.