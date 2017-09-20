В СБУ заявили, что разоблачили провайдеров, обеспечивающих Интернетом оккупированные территории

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили ряд телекоммуникационных провайдеров на незаконной маршрутизации интернет-трафика в так называемые "ДНР/ЛНР", временно аннексированный Крым и непризнанное Приднестровье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность национальных провайдеров, которые фактически обслуживали антиукраинские информационные операции российских спецслужб и контролируемых ими террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении.

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Технологически транзит трафика осуществлялся через подключение каналов связи из РФ к сетям отечественных телекоммуникационных узлов с последующим направлением его к донецкому провайдеру, который обслуживал откровенно антиукраинские информационные веб-ресурсы ‒ "Главы" и "Совета министров" так называемых "ДНР/ЛНР".

Во время проведения санкционированных обысков в помещениях провайдеров в Киеве и области, Днипре, Одессе и Харькове правоохранители изъяли конечное компьютерное оборудование и документальные материалы, которые подтверждают осуществление противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 111 и ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.