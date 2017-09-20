Нафтогаз в Гаагском суде требует от России 5 млрд долларов за конфискованные активы в Крыму

Нафтогаз Украины и шесть дочерних компаний подали в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, исковое заявление о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом Российской Федерацией активов группы в Крыму. Об том сообщает пресс-служба компании.

"Убытки группы Нафтогаза в результате оккупации Крыма оцениваются экспертами в сумму около 5 млрд долларов. Вынесение судом решения по делу запланировано до конца 2018 года", - говорится в сообщении.

Для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе Нафтогаз привлек международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, которая имеет значительный положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ и российских государственных компаний. В частности, компания представляла интересы инвесторов нефтяной компании ЮКОС в споре против РФ и добилась решения суда о возмещении 60 млрд долларов.