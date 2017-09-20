В Одессе около 500 человек проводят митинг возле здания горсовета с требованием отставки мэра города и самороспуска горсовета в связи с трагедией в детской лагере "Виктория". Об этом сообщает Думская.

Вокруг здания сконцентрировано большое количество сотрудников полиции и Нацгвардии. В районе Думской площади около 500 силовиков.

Перед собравшимися выступил лидер одесской ячейки Свободы, экс-нардеп Павел Кириленко. Он заявил, что после трагедии в лагере "Виктория" городской голова Геннадий Труханов должен уйти в отставку, а городской совет — самораспуститься.

Буквально через несколько минут после начала митинга между участниками и правоохранителями началась потасовка из-за того, что один из активистов пришел на акцию в балаклаве и отказался ее снять по требованию полицейских.

Позже произошла еще одна потасовка между митингующими и бойцами Нацгвардии, которые оцепили мэрию. Активисты пытались пройти в зал, но их не пустили. Активисты скандируют "Труханова геть!" Митингующих и Нацгвардейцев разделили сотрудники полиции.

Представители Свободы и Национального корпуса пытались войти в зал, но муниципальная охрана их не пустила, мотивируя это тем, что зал переполнен.

Правоохранители задержали одного из активистов. Из-за этого между митингующими и силовиками началась драка. В ход пошла пиротехника и слезоточивый газ. Есть пострадавшие. Главным требованием активистов является допуск в сессионный зал. Но их игнорируют и пытаются оттеснить от здания мэрии















Напомним, 15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере "Виктория" произошел пожар – загорелось деревянное здание одного из корпусов. Погибли трое детей, двое пострадали.