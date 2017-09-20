В Умани помогать охранять хасидов будут израильские полицейские

В Умань (Черкасская область) для охраны правопорядка прибыл отряд полицейских из Израиля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного управления Нацполиции.

"В Умани начал свою миссию отряд полицейских страны Израиль. Всего прибыли 17 правоохранителей. Израильские полицейские будут нести службу совместно с украинскими правоохранителями", - говорится в сообщении.

Напомним, в Умань на празднование еврейского Нового года прибыли более 30 тыс. хасидов.