В Умани помогать охранять хасидов будут израильские полицейские

В Умань (Черкасская область) для охраны правопорядка прибыл отряд полицейских из Израиля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного управления Нацполиции.
"В Умани начал свою миссию отряд полицейских страны Израиль. Всего прибыли 17 правоохранителей. Израильские полицейские будут нести службу совместно с украинскими правоохранителями", - говорится в сообщении.
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Напомним, в Умань на празднование еврейского Нового года прибыли более 30 тыс. хасидов.