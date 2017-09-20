В столкновениях под Одесским горсоветом пострадали 36 правоохранителей

В результате столкновений под зданием Одесского горсовета пострадали 36 правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области в Facebook.

"В результате действия некоторых активистов за медицинской помощью обратились 20 сотрудников полиции и 16 сотрудников Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

По факту конфликта между митингующими и правоохранителями начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе проходит митинг возле здания горсовета с требованием отставки мэра города и самороспуска горсовета в связи с трагедией в детской лагере "Виктория".