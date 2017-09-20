В здании полтавского горсовета проходят обыски

Полиция и Генпрокуратура проводят обыски в кабинетах руководителей Полтавского горсовета и исполкома. Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".
По информации журналистов, обыски проводятся в кабинетах секретаря Полтавского горсовета Оксаны Деркач, мэра Александра Мамая, трех его заместителей, управляющего делами исполкома Натальи Сук.
По словам депутата горсовета Александра Шамоты, правоохранители обыскивают и квартиры руководителей исполкома и горсовета.
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Следственные действия начались около 7:30 утра. Обыски проводятся по решению судьи Печерского райсуда Киева. В постановлении от 30 августа указано, что должностные лица Полтавского горсовета в течение 2016-2017 годов выделяли с нарушением процедур значительные суммы на ремонт дорог компаниям "Будгарант-7" и "УМБ-23". Размер потраченных средств и лица, причастные к этому, не указаны.