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Гройсман обвинил депутатов в саботаже пенсионной реформы

Гройсман обвинил депутатов в саботаже пенсионной реформы
Владимир Гройсман / Фото: Пресс-служба Кабмина

Из-за медленного рассмотрения законопроекта о судебной реформе на этой неделе могут не успеть проголосовать за пенсионную реформу

20.09.17 55
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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Верховной Раде умышленно медленно рассматривают законопроект о судебной реформе, чтобы не успеть принять вовремя пенсионную реформу. Такое мнение он выразил, открывая заседание Кабинета министров, передает Украинская правда.

"Я считаю чрезвычайно важным, чтобы эта реформа была принята уже на этой неделе. Завтра остается последний день сессионный полноценный работы парламента на этой неделе", - сказал он.

"И ко мне доходят сигналы, что идет искусственное затягивание некоторыми политическими силами судебной реформы для того, чтобы сделать невозможным принятие пенсионной реформы Вдумайтесь: искусственно затягивать работу парламента, чтобы украинские пенсионеры не смогли получить повышенные пенсии в октябре!", - заявил Гройсман

Он призвал "все здоровые силы парламента" сделать все, чтобы 21 сентября рассмотрели пенсионную реформу - и дать старт повышению пенсий.

"Завтра будет момент истины", - подчеркнул премьер.

Напомним, Верховная Рада с начала недели продолжает рассматривать поправки к огромному президентскому законопроекту №6232 о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты.

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