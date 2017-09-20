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РФ запустила в обход Украины регулярное движение грузовых поездов

РФ запустила в обход Украины регулярное движение грузовых поездов
Фото: YouTube

Первые поезда перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами

20.09.17 202
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Российские железные дороги запустили регулярное движение грузовых поездов на тестовом участке железнодорожной линии Журавка – Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте РЖД.

Первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами.

В ходе тестирования будут проверены готовность железнодорожной инфраструктуры и работа систем управления движением. Также во время испытаний пройдут необходимую подготовку локомотивные бригады.

Напомним, в начале сентября президент РЖД Олег Белозеров сообщил, что грузовое движение в обход Украины запустят в октябре 2017 года. Тогда он заявил, что в первую очередь на новом участке запустят грузовое движение, а пассажирские составы смогут начать работу, после того как будет составлено расписание.

В начале августа РЖД начали испытывать построенную в обход Украины железную дорогу Журавка – Миллерово. Тогда поезд преодолел 122 км от станции Журавка до станции Боченково.

Общая длина магистрали составляет 137 км. Она проходит по территории Воронежской и Ростовской областей и должна соединить Центральную Россию с Черноморским побережьем. Максимальная скорость движения пассажирских поездов по железной дороге составит 140 км/ч, а грузовых – 90 км/ч.

Загрузка магистрали в летний период, по планам РЖД, составит до 190 поездов в сутки. Во время строительства железной дороги также были возведены 98 объектов инфраструктуры, включая пять железнодорожных мостов, виадук, четыре автодорожных путепровода, два скотопрогона, 20 путепроводов для сельхозтехники и 66 водопропускных труб.

До постройки магистрали поезда, следовавшие из Центрального федерального округа в Ростовскую область, дважды пересекали границу с Украиной в Луганской области.

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