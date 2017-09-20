Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Оккупанты продают завод шампанских вин в Крыму

Оккупанты продают завод шампанских вин в Крыму

Оккупанты продают завод шампанских вин в Крыму
Фото: hvylya.org

Мощность его производства – 1 млн бутылок шампанских и 600 тыс. бутылок игристых вин в год

20.09.17 1825
000

Назначенные Россией "власти" аннексированного Крыма выставят на продажу 100% акций завода шампанских вин "Новый свет". Об этом сообщила так называемая "министр имущественных и земельных отношений" полуострова Анна Анохина, передает ТАСС.

По словам чиновницы, актив предварительно оценен в 1,4 млрд рублей (около 24 млн долларов).

"Советом министров" Республики Крым одобрено включение данного объекта (завода "Новый свет", – ред) – продажа 100% акций – в план приватизации. Предлагается... использовать способ приватизации - продажа имущества на конкурсе", – сказала Анохина.

Планируется, что условиями конкурса будет предусмотрено обязательство инвестора произвести модернизацию производства на сумму не менее 700 млн рублей, что позволит увеличить объем производства до 3 млн бутылок в год.

В настоящее время мощность производства – 1 млн бутылок шампанских и 600 тыс. бутылок игристых вин в год.

Ранее сообщалось, что в апреле председатель правления ПАО "Совфрахт", одного из крупнейших транспортно-логистических холдингов в России, Дмитрий Пурим заявил о намерении претендовать на покупку захваченного оккупационными властями крымского завода шампанских вин "Новый свет".

Напомним, в 2014 году Европейский союз ввел санкции против 9 крымских компаний, 4 из которых являются производителями вин и алкогольных напитков. Под санкции попали "Азовский ликероводочный завод", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", "Агрофирма "Магарач" и "Завод шампанских вин "Новый свет".

В том же году Совет ЕС запретил импорт товаров из Крыма.

Напомним, в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают оккупацию Крыма и ввели против РФ ряд экономических санкций.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Морган Фримен призвал Трампа защитить демократию от РоссииРоссиянина отправили на принудительное лечение за призывы к выходу Сибири из состава РФНафтогаз в Гаагском суде требует от России 5 млрд долларов за конфискованные активы в Крыму

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 7768
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 5369
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 8899
  4. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 5178
  5. Я люблю тебя. Что видит Аня, когда думает о Вове 4541
  6. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 5272
  7. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 4681
  8. Мамы разные важны. Скандал вокруг книги Ларисы Денисенко «Майя и её мамы» — не о гомо и гетеро 1920
  9. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 3486
  10. Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета 5312
  1. Чужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в Крыму 13510 / 25919
  2. Астероид вдвое крупнее челябинского приближается к Земле 8128 / 8773
  3. В Минсоцполитики рассказали о бонусах для украинцев, которые выйдут на пенсию позже 60 лет 6196 / 6806
  4. Москва отреагировала на одобрение Сенатом США передачи Украине летального оружия 5119 / 5643
  5. Заплати и лети. Зачем МАУ вводит оплату за регистрацию в аэропорту 3863 / 4464
  6. Кембрийского Чужого будут демонстрировать в передвижной экспозиции 3671 / 4317
  7. Подлодку времен Первой мировой с останками 23 человек нашли у берегов Бельгии 3465 / 4117
  8. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3393 / 34786
  9. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 2695 / 3345
  10. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 2459 / 3283
  1. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 26 / 8899
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 20 / 3283
  3. Чужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в Крыму 18 / 25919
  4. А докажите. Почему за убийства 2 мая в Одессе никто не ответит 14 / 1839
  5. За гранью фантастики. Что принесет человечеству четвёртая индустриальная революция 9 / 2879
  6. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 8 / 3345
  7. В Минсоцполитики рассказали о бонусах для украинцев, которые выйдут на пенсию позже 60 лет 8 / 6806
  8. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 7 / 5179
  9. Москва отреагировала на одобрение Сенатом США передачи Украине летального оружия 7 / 5643
  10. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 7 / 34786
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.