Оккупанты продают завод шампанских вин в Крыму

Мощность его производства – 1 млн бутылок шампанских и 600 тыс. бутылок игристых вин в год

Назначенные Россией "власти" аннексированного Крыма выставят на продажу 100% акций завода шампанских вин "Новый свет". Об этом сообщила так называемая "министр имущественных и земельных отношений" полуострова Анна Анохина, передает ТАСС.

По словам чиновницы, актив предварительно оценен в 1,4 млрд рублей (около 24 млн долларов).

"Советом министров" Республики Крым одобрено включение данного объекта (завода "Новый свет", – ред) – продажа 100% акций – в план приватизации. Предлагается... использовать способ приватизации - продажа имущества на конкурсе", – сказала Анохина.

Планируется, что условиями конкурса будет предусмотрено обязательство инвестора произвести модернизацию производства на сумму не менее 700 млн рублей, что позволит увеличить объем производства до 3 млн бутылок в год.

В настоящее время мощность производства – 1 млн бутылок шампанских и 600 тыс. бутылок игристых вин в год.

Ранее сообщалось, что в апреле председатель правления ПАО "Совфрахт", одного из крупнейших транспортно-логистических холдингов в России, Дмитрий Пурим заявил о намерении претендовать на покупку захваченного оккупационными властями крымского завода шампанских вин "Новый свет".

Напомним, в 2014 году Европейский союз ввел санкции против 9 крымских компаний, 4 из которых являются производителями вин и алкогольных напитков. Под санкции попали "Азовский ликероводочный завод", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", "Агрофирма "Магарач" и "Завод шампанских вин "Новый свет".

В том же году Совет ЕС запретил импорт товаров из Крыма.

Напомним, в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают оккупацию Крыма и ввели против РФ ряд экономических санкций.