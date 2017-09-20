Великобритания готова к консультациям с Украиной по новому торговому соглашению

Великобритания и Украина должны начать неформальные консультации по новому торговому соглашению, которое заменит Соглашение об ассоциации Украина – ЕС после Brexit. Об этом заявил государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан, передает Европейская правда.

Политик отметил, что до завершения процедуры выхода из ЕС Британия не может вести официальные переговоры о ЗСТ, поэтому речь идет о неофициальных консультациях.

"Британия не имеет права начинать формальные торговые переговоры, пока она является членом ЕС. Но ничего не мешает нам начать неформальный диалог с Украиной, и во время этого диалога прийти к согласию (о параметрах торговли после Brexit, – ред.), которое впоследствии может быть очень быстро формализовано (в новом соглашении)", – заявил он, заверив, что дипломатические дискуссии по этому вопросу уже начались.

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Дункан напомнил, что после выхода Соединенного Королевства из ЕС торговля между Британией и Украиной не прекратится, но вернутся пошлины, которые действовали до ассоциации, и это требует изменений.

"Нам действительно нужно соглашение с Украиной о свободной торговле и свободном доступе бизнеса, которое поможет обоим государствам", – пояснил он.