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Главная » Страна » Легендарный Бубка стал фигурантом коррупционного скандала, – СМИ

Легендарный Бубка стал фигурантом коррупционного скандала, – СМИ

Легендарный Бубка стал фигурантом коррупционного скандала, – СМИ
Сергей Бубка / Фото из открытых источников

Основной подозреваемый в этом деле отрицает причастность Бубки

20.09.17 151
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Глава Национального олимпийского комитета Украины и вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергей Бубка подозревается в причастности к коррупционной сделке с участием сына экс-главы IAAF Ламина Диака Папа Массата Диака и бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Le Monde.

По данным издания, в июне 2009 года Бубка перевел $45 тысяч офшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда являлся ранее занимавший пост казначея IAAF Балахничев. В материале говорится, что незадолго до перевода средств Бубкой New Mills Investments перечислила почти аналогичную сумму – 45 033 доллара – компании Папа Массата Диака.

Балахничев в феврале 2015 года ушел в отставку с поста главы ВФЛА на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В январе 2016 года комитет IAAF по этике принял решение о пожизненном отстранении Балахничева. Спортивный арбитражный суд (CAS) в августе 2017 года оставил это решение в силе.

Финансовая прокуратура Франции ранее заявила о глобальной коррупционной схеме вокруг Папа Массата Диака, связанной с подкупом членов Международного олимпийского комитета и IAAF. По заявлению прокуратуры, есть признаки того, что финансовые средства были получены в обмен на голоса членов IAAF и МОК, участвовавших в выборах городов, которые примут Олимпийские игры и другие крупные соревнования. Голосование по выбору столицы Олимпиады-2016, которой стал Рио-де-Жанейро, прошло 2 октября 2009 года.

Впрочем, по словам Балахничева Игры в Рио тут не причем. "Перечисление средств Бубкой никак не связано с проведением Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Вообще странно думать, что я могу каким-то образом повлиять на решение кого-либо из членов МОК по проведению Олимпийских игр. Это просто нонсенс. Придумано все для того, чтобы просто навредить Сергею Бубке. Никогда ни я не был связан со всем этим, ни Бубка, – сказал Балахничев агентству "Р-Спорт". – Перевод средств был связан с расширением проведения турнира "Звезды шеста", с чем я помогал Сергею. Мы пытались увеличить количество этих соревнований".

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